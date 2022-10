Apt Basilicata lancia borsa internazionale del turismo di Matera

(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - Il prossimo 20 e 21 novembre a Matera si terrà "il 'Roots-in, Borsa Internazionale Turismo delle origini'. L'iniziativa sarà annunciata dall'Apt Basilicata al TTG di Rimini, la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo e per la sua commercializzazione, alla quale sta partecipando con la sua offerta turistica.

"Siamo orgogliosi di presentare agli operatori turistici nazionali e internazionali il nostro ricco patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale", ha detto il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, che ha rimarcato come abbia portato frutti, per raggiungere risultati, "la strategia estiva basata sull'outdoor, sugli spazi aperti, sui borghi, sui luoghi incontaminati, sulle esperienze all'aria aperta".

Lo stand lucano è incentrato su un maxischermo con video e fotografie che richiamano "la straordinaria offerta della Basilicata, da Matera alle coste tirrenica e jonica alle montagne ai cinque parchi lucani ai piccoli borghi delle aree interne alle diverse attività adrenaliniche", ha aggiunto Nicoletti che ha ospitato all'interno dello stand riminese anche i Comuni di Matera, Potenza e Maratea. (ANSA).