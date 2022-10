Pd: in Basilicata mozione di sfiducia a segretario regionale

(ANSA) - POTENZA, 10 OTT - Trentacinque componenti della direzione regionale della Basilicata del Pd hanno firmato e presentato oggi una mozione di sfiducia nei confronti del segretario regionale del partito, Raffaele La Regina. Il documento è la conseguenza della sconfitta elettorale del Pd, che in Basilicata ha eletto solo un deputato, l'on. Enzo Amendola, ancora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari comunitari.

La Regina è segretario regionale della Basilicata del Pd da meno di un anno: alle elezioni del 25 settembre scorso ha rinunciato alla candidatura dopo le polemiche causate dalla scoperta di alcuni post sui social di sapore anti israeliano.

Prima della presentazione della mozione, La Regina aveva svolto una relazione e aveva "rimesso il mandato per una discussione vera per costruire insieme - ha spiegato - il futuro". Secondo La Regina, "di fatto l'intento politico è stato manifestato e sarà attuato nell'assemblea regionale del Pd: la sfiducia nei miei confronti e provare ad eleggere un nuovo segretario nel pieno di una crisi istituzionale e di un congresso nazionale e rifondativo del Pd", ha concluso. (ANSA).