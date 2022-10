Un fine settimana con l'Oktoberfest forenzese

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - Un Oktoberfest lucano: a Forenza (Potenza), su iniziativa di alcune associazioni giovanili, sabato 8 e domenica 9 ottobre, a partire dalle 19, la Villa comunale "ospiterà una manifestazione interamente dedicata alla birra".

In un comunicato è sottolineato che "i partecipanti potranno degustare prodotti tipici forenzesi accompagnandoli alle birre di produzione artigianale provenienti da birrifici locali. Non mancherà l'intrattenimento, a cura di alcuni musicisti della zona, e un'area giostre per i più piccoli. Sulla scia della ben più nota tradizione bavarese, anche l'Oktoberfest forenzese sarà una manifestazione per tutti, grandi e piccini". (ANSA).