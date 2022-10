Picerno-Potenza si giocherà il 15 ottobre alle ore 20.30

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - Il derby lucano tra Picerno e Potenza, valido per l'ottava giornata del girone C della serie C, in programma sabato 15 ottobre, è stata posticipato dalle ore 17.30 alle 20.30. La gara si giocherà allo stadio Curcio di Picerno. (ANSA).