Covid: si può prenotare la quarta dose per gli over 12

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - L'Azienda sanitaria locale di Potenza, attraverso l'ufficio stampa, ha reso noto che "è attiva la funzionalità di prenotazione sulla piattaforma Poste della quarta dose (seconda dose di richiamo) per i soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni, secondo quanto disposto dal Ministero della Salute con la circolare del 23 settembre scorso".

Nel comunicato è inoltre precisato che "l'intervallo minimo di 120 giorni tra la terza e la quarta dose verrà calcolato in automatico dalla piattaforma e che il calendario di apertura dei punti vaccinali prevede disponibilità di prenotazioni per il solo mese di ottobre 2022. Nelle prossime settimane verrà data la possibilità di prenotare anche per il mese di novembre".

(ANSA).