Compie 40 anni la Biblioteca per l'infanzia di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - Tremila e duecento tesserati, oltre 20 mila testi a disposizione, due libri prodotti attraverso i laboratori di scrittura nel periodo della pandemia.

Sono alcuni dei numeri della Biblioteca per l'infanzia del Comune di Potenza che ha festeggiato, stamani i 40 anni dalla sua apertura.

La ricorrenza è stata utile per tracciare un bilancio dell'attività ed elencare le prospettive per il futuro, auspicando una ripresa dopo gli anni difficili della pandemia.

Il 20 ottobre è prevista la ripresa in presenza del laboratorio di scrittura in 25 incontri settimanali. (ANSA).