Lavoro: da Regione 10 mln per selezionare e formare lavoratori

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - Due bandi pubblici, sui quattro previsti, riguardanti il programma Gol (Garanzia occupabilità dei oavoratori) e finanziati con fondi del Pnrr, sono stati presentati oggi, a Potenza, dall'assessore regionale alle Attività produttive Alessandro Galella.

Si tratta della disponibilità di dieci milioni di euro, a beneficio di enti di formazione e di agenzie per l'erogazione dei servizi al lavoro, per la selezione e la formazione di ex lavoratori o disoccupati attualmente percettori di sussidi sociali e favorirne l'ingresso nel mondo dell'occupazione o reinserirli.

"Il progetto Gol - ha spiegato Galella - è uno dei più importanti affidati alla Regione. Tanti disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o sussidi sociali, e aziende alla ricerca di figure professionali devono essere messe in contatto tra di loro e poi formate". "Il primo passo - ha aggiunto - era di portare 3300 persone nei centri dell'impiego lucani e accreditarle. Al momento sono state già realizzate le schede che catalogano ogni singola professionalità".

I primi due avvisi, per un ammontare di dieci milioni, sono già pubblicati, ne sono ora in programma altri due per un totale di altri 38 milioni e mezzo in quattro anni.

"Il passo più difficile da compiere - ha concluso l'assessore - era superare lo scoglio organizzativo iniziale. Lo abbiamo fatto, recuperando il gap che avevamo verso altre regioni più avanti di noi". (ANSA).