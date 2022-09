A Potenza si lavora per diventare "Città dei giovani 2024"

(ANSA) - POTENZA, 28 SET - Il Comune di Potenza ed Ex-Tra, un'associazione di ex studenti dell'Università di Basilicata, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per redigere il dossier di candidatura a "Città dei giovani 2024": lo hanno annunciato, oggi a Potenza, l'assessore comunale alle politiche giovanili, Vittoria Rotunno, il presidente e il vicepresidente di Ex Tra, Michele Cingolani e Antonio Candela.

Il premio, che si avvicina al milione di euro, è stato bandito dal Consiglio Nazionale dei Giovani (Cng) in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l'Agenzia Nazionale per i Giovani e punta a essere assegnato "a chi determina il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani ai processi decisionali del proprio territorio". (ANSA).