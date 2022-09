Pittella: "In Basilicata serve un governo di qualità"

(ANSA) - POTENZA, 27 SET - "Serve un governo di qualità in Basilicata. Io non ho mai smesso di correre, ma non per un ruolo predefinito. Il risultato eccezionale del Terzo Polo, il migliore in Italia, dimostra che il nostro progetto politico è valido e ha un obiettivo preciso per le prossime elezioni amministrative": così Marcello Pittella (Azione) rispondendo ai giornalisti, stamani a Potenza, a una domanda su una possibile sua futura ricandidatura a presidente della Regione Basilicata (si voterà nel 2024).

"Proveremo a giocare per le Regionali una partita importante, il risultato ottenuto, con oltre il 12% dei consensi, è chiaro - ha aggiunto l'ex governatore lucano, che ha lasciato il Pd dopo la decisione del partito di non candidarlo alle elezioni politiche - Da presidente? Non ne abbiamo parlato, né come coalizione né con futuri alleati. Siamo a disposizione per la creazione di un largo luogo politico che si candida a governare la Regione, poi vedremo chi dovrà interpretare questo ruolo. Ma non commetteremo l'errore che ha fatto il mio ex partito, ossia individualizzare le battaglie politiche".

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano. (ANSA).