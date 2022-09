Solidarietà: recupero cibo, intesa Potenza calcio-Io potentino

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - Il Potenza Calcio (Lega Pro, girone C) e l'associazione "Io Potentino Onlus" hanno firmato un protocollo di intesa per il recupero del cibo non somministrato presso i punti ristoro e l'area ospitalità dello stadio "Viviani" del capoluogo lucano.

L'accordo si estende anche agli sponsor della società sportiva.

Quanto raccolto dai volontari del progetto - è stato spiegato - verrà consegnato alla rete solidale dei "Magazzini Sociali-Solidarietà Circolare" che ha sede nei locali dell'ex mensa dell'Università degli Studi della Basilicata, a Potenza, e che coinvolge 26 partner e oltre 6.500 persone. (ANSA).