Ha 115 grammi di marijuana, arrestato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 17 SET - Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Potenza un uomo di 32 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

Durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, residente nel capoluogo lucano, i militari dell'Arma hanno scoperto sei confezioni di droga, nascoste in un paio di scarpe di ginnastica, per un totale di 115 grammi di marijuana. I Carabinieri hanno trovato anche alcune decine di euro in banconote di piccolo taglio, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio. (ANSA).