Hascisc in casa, uomo arrestato a Tramutola

(ANSA) - POTENZA, 15 SET - I Carabinieri hanno arrestato a Tramutola (Potenza) un uomo di 40 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in casa dell'uomo - alla quale ha partecipato un'unità cinofila - i militari hanno scoperto e sequestrato 208 grammi di hascisc, suddivisi in tre "panetti", e 1.250 euro, considerati provento dell'attività di spaccio, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. (ANSA).