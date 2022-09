A Salandra 'Storie Parallele', festival del cinema documentario

(ANSA) - POTENZA, 10 SET - E' cominciata ieri, 9 settembre, e si concluderà domenica 11, a Salandra (Matera) la quinta edizione di "Storie Parallele", il festival del cinema documentario realizzato da Fargo Produzioni con il supporto del Comune di Salandra e della Regione Basilicata.

Un'edizione speciale che "segna - è ricordato in un comunicato - il primo lustro di questo festival ideato e diretto dal regista già Nastro d'Argento Nicola Ragone con la codirezione di Carmine Cassino (docente e autore), Carmine Iuvone (musicista e compositore) e Giuseppe Ragone (attore), che nel 2020 ha iniziato la sua metamorfosi partendo dal cinema e aprendosi alle arti visive, alla narrazione transmediale, alla musica e al teatro".

Il tema scelto per l'edizione 2022 è "Confini, un argomento di grande attualità, quotidianamente discusso dai media nella sua accezione peggiore: come linea di demarcazione, blocco, patria, invasione. Per affermare con forza il diritto alla pace e dare risalto al termine inteso come punto di contatto tra realtà simili - ma non identiche - sensibili l'una all'altra e mosse dalla curiosità di scoprirsi a vicenda, Storie Parallele propone molte declinazioni del tema". (ANSA).