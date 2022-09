Olimpiadi: le Torce olimpiche in mostra a Potenza dal 18/9

(ANSA) - POTENZA, 09 SET - Ventidue torce olimpiche, da quella dei Giochi del 1936 a Berlino agli ultimi svolti a Tokyo, saranno in mostra a Potenza, nel Palazzo della Cultura, dal prossimo 18 settembre (l'inaugurazione è prevista alle ore 11.30) e fino al 23: lo ha annunciato l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale del capoluogo lucano che, con il sindaco Mario Guarente, l'assessore allo sport, Gianmarco Blasi, insime al presidente regionale del Coni, Leopoldo Desiderio, premieranno la schermitrice potentina Francesca Palumbo.

"E' doveroso manifestarle la riconoscenza della comunità potentina alla Palumbo - hanno spiegato Guarente e Blasi - che non può che essere orgogliosa dei risultati ottenuti dalla nostra giovane concittadina. Ha meritato gli straordinari traguardi raggiunti attraverso un percorso fatto di grande lavoro, assoluta costanza e continui sacrifici. Per questo - hanno concluso i due amministratori - ci è parso giusto che fosse lei a inaugurare la mostra delle fiaccole olimpiche, esprimendole l'auspicio che, dopo i trionfi europei e mondiali, presto possano arrivare anche quelli olimpici". (ANSA).