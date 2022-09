A Potenza "Back-Fire" vince la settimana di Cinemadamare

(ANSA) - POTENZA, 02 SET - Il film "Back-Fire", dei registi Steven Kemps (Italia - Olanda) e Agustin Munoz (Cile) è il vincitore della undicesima tappa di Cinemadamare Basilicata, la rassegna di cinema internazionale, svoltasi per una settimana a Potenza, dove i giovani filmmaker hanno girato 26 cortometraggi, proiettati nella serata finale.

Oltre al titolo di miglior film, assegnati a "Back-Fire" anche i premi per la Best Cinematography, Production e Music per le prestazioni di Agustin Munoz (Cile), Santiago Fondevila (Argentina) e Steven Kemps (Italia-Olanda). Come miglior attore è stato premiato Bex Di Maggio (Italia), per il film "Procreazione fai da te" del regista Andrea Flora, (Italia).

Riconoscimenti anche a Mateo Çili (Albania), per "In-Potenza" e a Marie Guimond Simard (Canada) per "7 Minutes in Heaven".

