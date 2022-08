Volontariato: a Potenza la "settimana della comunità"

(ANSA) - POTENZA, 29 AGO - Inclusione, solidarietà, comunità: sono alcuni dei temi conduttori della seconda edizione della "Settimana della comunità" il cui programma è stato presentato nel pomeriggio, a Potenza, dal sindaco, Mario Guarente, dall'assessore comunale ai servizi sociali, Fernando Picerno, e dal dirigente dei servizi sociali, Giuseppe Romaniello.

Un percorso condiviso con 27 associazioni di volontariato operanti in città abbraccerà sei luoghi differenti del capoluogo: rione Libertà, rione Serpentone, piazza Albino Pierro, San Nicola di Pietragalla, Avigliano scalo e centro storico, da domani e fino al 4 settembre. I fili che uniscono gli eventi saranno partecipazione, condivisione e relazione (gli altri tre temi del programma): pulizia di aree comuni, laboratori, e spettacoli musicali, camminate alla scoperta di luoghi sconosciuti, riflessioni sul paesaggio e tanto sport per ogni singolo giorno, ciascuno organizzato da un gruppo di associazioni di volontariato.

"Si tratta di un progetto dell'intera comunità - ha spiegato Picerno - che punta all'inclusione sociale attraverso lo sviluppo delle relazioni, con eventi aperti a tutti, con la partecipazione attiva dei cittadini".

"Potenza - ha concluso il sindaco - è tra le città italiane con il maggior numero di associazioni di volontariato operanti ed eventi come questi rappresentano il giusto riconoscimento al loro adoperarsi per la comunità cittadina". (ANSA).