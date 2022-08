Salute: all'Irccs Crob due nuove autoclavi a vapore

(ANSA) - POTENZA, 25 AGO - Due nuove autoclavi a vapore saranno installate nella centrale di sterilizzazione del blocco operatorio dell'Irccs Corb di Rionero (Potenza): Lo ha deciso la giunta regionale della Basilicata, finanziando l'intervento con circa 140 mila euro.

L'esecutivo lucano - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - ha approvato la delibera "di rifinalizzazione e rimodulazione del programma di acquisto di attrezzature e apparecchiature" in favore dell'istituto di ricerca lucano. Le due autoclavi a vapore - è sottolineato nella nota - andranno a sostituire quelle attuali, "obsolete e con elevatissima frequenza di guasto".

L'intervento "si inserisce nell'intento, costantemente condiviso, di migliorare ed elevare la qualità dei servizi offerti e il livello della sicurezza delle prestazioni all'Irccs-Crob di Rionero, perseguendo, come obiettivo generale, l'ammodernamento e l'efficientamento globale dell'Istituto".

