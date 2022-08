Calcio: il Potenza rinnova il contratto di Sandri

(ANSA) - POTENZA, 22 AGO - Il centrocampista del Potenza (serie C, girone C) Mattia Sandri ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 fino alla stessa data del 2024.

Lo ha comunicato l'ufficio stampa del club lucano Classe 2001, centrocampista centrale di piede sinistro, Sandri è alla terza stagione di fila con la squadra rossoblù.

Finora ha giocato 57 gare, con tre reti e quattro assist.

(ANSA).