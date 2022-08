Botti: controlli dei Carabinieri, due denunce a Fardella

(ANSA) - FARDELLA, 17 AGO - Due persone sono state denunciate dai Carabinieri, a Fardella (Potenza), con l'accusa di fabbricazione e trasporto di artifizi pirotecnici senza autorizzazione. I militari hanno anche sequestrato 1,7 chili di polvere pirica. I controlli sono avvenuti in occasione di festeggiamenti in programma in paese. (ANSA).