Ubriaco, picchia la compagna: uomo arrestato nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 16 AGO - Un uomo di 50 anni, originario di un Paese extracomunitario, è stato arrestato a Lavello (Potenza) dai Carabinieri, che sono intervenuti mentre - ubriaco - maltrattava e picchiava la compagna, una donna di 48 anni.

Durante controlli che hanno interessato il Potentino nel ponte di ferragosto, i militari hanno anche denunciato in stato di libertà tre persone trovate in possesso di un manganello, due coltelli di genere vietato e un fucile da caccia; un'altra persona è stata denunciata, a Potenza, per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. E' stata anche sequestrata della droga e una patente di guida è stata ritirata ad un uomo che aveva circa tre grammi di hascisc. A Senise (Potenza), un giovane di 21 anni è stato denunciato: a bordo di un ciclomotore, è stato coinvolto in un incidente stradale. Guidava sotto l'effetto della droga e non aveva la patente: il motociclo, inoltre, non era assicurato. Durante l'operazione, i Carabinieri hanno controllato 319 autoveicoli e 34 esercizi pubblici e hanno identificato 460 persone. (ANSA).