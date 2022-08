Vaccini: in una settimana effettuate 1.186 somministrazioni

(ANSA) - POTENZA, 13 AGO - Sono state 1.186 le dosi di vaccino somministrate in Basilicata dal 6 agosto a ieri: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata. In particolare, le quarte dosi sono arrivate a quota 17.610, con un aumento di meno di mille unità rispetto alla settimana precedente e di una percentuale dello 0,2 per cento (al 3,2 per cento totale).

La prima dose è stata somministrata a 468.487 persone (84,7 per cento), la seconda a 442.320 (79,9 per cento), la terza a 359.434 (65 per cento). (ANSA).