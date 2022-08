"Mondi lucani": a Matera la premiazione per otto

(ANSA) - MATERA, 12 AGO - L'esperienza, i segreti del successo di professionalità e imprenditori lucani in Italia e all'estero, al servizio dei giovani della Basilicata che - attraverso stage aziendali, affiancamenti, formazione universitaria - possono ripercorrere la stessa strada e, magari, contribuire alla crescita della Basilicata e al contenimento dell'emigrazione. E' l'obiettivo del Premio ''Mondi Lucani'', giunto alla quarta edizione, che utilizza la ''rete'' dei nostri connazionali per favorire questo progetto.

Oggi, a Matera la premiazione per otto lucani che hanno avuto successo in diversi campi dell'economia. Sono Pacifica Artuso (attrice e titolare della cattedra di Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica presso il Conservatorio di Musica di Parma), Eliana Di Caro (vicecaposervizio e curatrice delle sezioni di storia ed economia & società nella redazione 'Domenica' del Sole 24 Ore). Luigi Diotaiuti (chef e imprenditore a Washington con il ristorante "Al Tiramisù") , Simona Di Vietri (imprenditrice a Londra con il caseificio "La Latteria"), Anna Maria Genzano (responsabile relazioni interne, esterne e affari istituzionali del Gruppo Rtl 102.5), Vincenzo Marella (direttore generale di Esa Energie S.p.a), Marco Percoco (professore associato di Economia applicata al Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi di Milano) e Francesco Vanni (managing director di Harley-Davidson Italia, Spagna e Portogallo).

L'edizione 2022 è patrocinata dalla Regione Basilicata, dalla Provincia e dal Comune di Matera. L'evento si svolge in collaborazione con Intesa Sanpaolo e, da quest'anno, in partenariato con la Cna di Basilicata. (ANSA).