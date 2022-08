Auto: Stellantis, a luglio -3,6% in Italia

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Stellantis ha immatricolato a luglio in Italia 38.387 auto, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è in calo dal 36% al 35%. Nei sette mesi il gruppo ha consegnato 292.572 vetture, riportando una flessione del 25,2% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota al 36,9% a fronte del 39,3%. (ANSA).