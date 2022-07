Energia: al Maeci e a Vito Bardi l'Energy Earth Award 2022

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sono i vincitori della prima edizione Energy Earth Awards. Ieri sera la cerimonia di premiazione al Santavenere a Maratea durante una serata condotta da Alessandro De Angelis e Mavina Graziani. Tra i presenti il segretario generale del ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, che ha ritirato il premio assegnato al Ministero degli Affari Esteri "per aver contribuito in modo decisivo a proteggere l'economia italiana nella recente crisi energetica mondiale, promuovendo accordi fondamentali con Paesi esportatori di fonti di energia nel complesso quadro dei rapporti internazionali venutosi a creare per effetto degli ultimi eventi che hanno interessato il mondo". Presente anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al quale è andato il Premio Protagonista dell'anno "per aver sempre più focalizzato l'azione della Regione Basilicata sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, destinando parte significativa dei proventi derivanti dalle fonti di energia fossili, al risparmio energetico e alla produzione di energia pulita".

L'Energy Earth Awards, presieduto da Francesco Marotta, è promosso ed organizzato dall' Associazione in collaborazione con EY, la Repubblica e Stardust e A.r.te e con il patrocinio della Regione Basilicata e della Città di Maratea. (ANSA).