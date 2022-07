Triathlon Olimpico a Monticchio, in gara 200 atleti

(ANSA) - POTENZA, 23 LUG - Circa 200 atleti si sfideranno per un chilometro e mezzo a nuoto, 40 chilometri in bici e dieci di corsa. Sono queste le discipline che caratterizzano il memorial "Danilo Pietrafesa" di Triathlon olimpico, che domani, per la prima volta, si svolgerà ai laghi di Monticchio a Rionero in Vulture (Potenza), l'unica tappa lucana del "Trofeo Triathlon Magna Grecia 2022" targato Triathlon Basilicata.

I dettagli della manifestazione, intitolata alla memoria di Danilo Pietrafesa, un giovane atleta morto lo scorso anno, sono stati illustrati ai giornalisti stamani, nella sala Inguscio del palazzo della Regione Basilicata, a Potenza, dall'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico, dal commissario straordinario dell'ente parco del Vulture, Francesco Pesce, dal presidente dell'associazione sportiva organizzatrice, Vito Mecca e da alcuni amministratori locali. (ANSA).