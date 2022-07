Campagna di Acquedotto lucano per incentivare la voltura

(ANSA) - POTENZA, 21 LUG - In Basilicata circa il 63% delle utenze dell'acqua sono intestate a persone di età compresa tra i 90 e i 94 anni, che sono morte, un dato che sale all'86% se si considera la fascia di età 95-99. "Ci sono, quindi migliaia di lucani, residenti o domiciliati, che sono subentrati 'di fatto' in un contratto di fornitura non volturato": lo ha detto l'amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, commentando i risultati di una campagna informativa dell'ente per incentivare la voltura.

Secondo i dati dell'Istat - ha spiegato Andretta - "in Basilicata gli anziani tra i 95 e i 99 anni sono 1.518, ma nella nostre banche dati ne risultano 11.369", per questo motivo Al ha deciso di presentare i risultati della campagna informativa "La voltura… per te" per "incentivare la voltura e permettere agli utenti di regolarizzare la propria posizione contrattuale con contestuale aggiornamento della banca dati aziendale", ha sottolineato l'amministratore unico. (ANSA).