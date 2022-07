Al San Carlo tre interventi di cataratta pediatrica

(ANSA) - POTENZA, 11 LUG - All'ospedale San Carlo di Potenza sono stati programmati tre interventi di oftalmologia pediatrica per patologie congenite per curare la cataratta su tre bambini, due di un mese (tra cui un pugliese) e uno di tre anni (campano), grazie al Femtolaser, "una tecnica all'avanguardia ed in dotazione a poche strutture pubbliche a livello nazionale: lo ha detto il direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale di Potenza, Giuseppe Spera.

Il dg del San Carlo, con il direttore sanitario aziendale, Angela Pia Bellettieri e con il direttore del reparto di oculistica, Domenico Lacerenza, hanno incontrato i giornalisti davanti la sala operatoria di oculistico Dea, dove si era concluso un primo intervento e stavano per cominciare gli altri due.

"Negli ultimi anni, nonostante la pandemia - ha sottolineato Spera - stiamo facendo tutti gli sforzi per portare l'eccellenza in vari settori, in questo caso abbiamo sommato al know-how degli specialisti che avevamo una tecnologia che hanno poche strutture a livello nazionale e che ci ha consentono di diventare immediatamente un riferimento per questa particolare situazione patologica delle malformazioni congenite dei bambini". (ANSA).