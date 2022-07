2 Luglio: a Matera in diecimila alla processione dei pastori

(ANSA) - MATERA, 02 LUG - E tornata a svolgersi nei quartieri, dopo la pandemia, anziché nei rioni Sassi, e per motivi di sicurezza, la processione del mattino del 2 luglio, detta "dei 'pastori'', in onore della Protettrice di Matera ''Maria Santissima'', che segna il giorno più lungo dei materani.

Il quadro su lastra di rame della Madonna è stato seguito da clero, devoti, dalla confraternita dei Pastori e da figuranti dell'associazione ''Ergghiò''-sezione Pastori di Matera con pecore e un asino. I figuranti, dopo un lavoro di ricerca, hanno fatto realizzare con l'associazione ''Made in Carcere'' (attiva anche a Matera) l'abbigliamento degli antichi pastori materani (pellicciotto di montone, copricapo) ispirandosi a un acquerello del 1791 del pittore Alessandro D'Anna.

Il passaggio della processione nei quartieri, che ha visto la partecipazione di almeno diecimila persone, è stato salutato da preghiere, dal fragore di fuochi pirotecnici e dall'esposizione di lenzuola e coperte colorate dai balconi. E il colore è un altro fattore distintivo della festa, rappresentato da luminarie e dai cavalieri in costume, dalla foggia spagnolesca, guidati Angelo Raffaele Tataranni, generale del corpo da 25 anni. I cavalieri, in tutto 80 e tra di loro alcune amazzoni, scortano la Madonna della Bruna e il Bambinello, per la processione di mezzogiorno dalla Cattedrale alla Chiesa dell'Annunziata, al rione Piccianello. Da qui, in serata, i cavalieri, insieme agli ''angeli del carro'' e alle forze dell'ordine scorteranno il manufatto di cartapesta per la processione della sera fino in piazza Duomo per i tradizionali ''tre giri'', che segnano il possesso della Madonna sulla città. Da qui il carro , realizzato dall'artigiano Eustachio Santochirico - e ispirato al tema evangelico ''Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. La cattedrale casa di Dio tra le case degli uomini'' - raggiungerà piazza Vittorio Veneto per l'assalto e la distruzione da parte della gente, quale segno benaugurante per l'anno che verrà.

