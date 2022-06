Bardi: "In Basilicata riduzione bolletta gas del 50%"

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - "Con questo accordo, nettamente più vantaggioso rispetto al passato, vogliamo arginare lo spopolamento: è un cambiamento epocale". Lo ha detto stamani, a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), presentando in conferenza stampa i dettagli dell'accordo di compensazione firmato ieri con le compagnie petrolifere Eni e Shell in riferimento alla concessione Val d'Agri, dove ha sede il Centro Oli Cova di Viggiano (Potenza).

In particolare, il governatore ha ribadito che "grazie all'accordo, alla Basilicata saranno consegnati 160 milioni di metri cubi di gas all'anno che ci consentiranno di azzerare la quota in bolletta riferita alla spesa per la materia prima utilizzata: questo permetterà alle famiglie, ai condomini, alle scuole e agli ospedali lucani di ottenere una riduzione superiore al 50 per cento". (ANSA).