Agricoltura: a Potenza firmato un protocollo per la legalità

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - Azioni per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori nel campo agro-alimentare, promuovendo la cultura della legalità contro il fenomeno del caporalato, e sviluppando politiche e azioni comuni per ridurre l'incidenza del lavoro sommerso in agricoltura e rafforzare pratiche e reti del lavoro agricolo di qualità: sono alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa che è stato firmato stamani in Regione, a Potenza, da Flai Cgil, Regione Basilicata, enti e associazioni del settore agricolo regionale, che rientrano nell'ambito del progetto "Diagrammi di Legalità al Sud". (ANSA).