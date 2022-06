Scherma: la lucana Palumbo convocata per gli Europei

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - La fiorettista potentina Francesca Palumbo è stata convocata per i campionati europei di scherma che si terranno ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 giugno.

L'atleta lucana è stata inserita nell'elenco dei 25 azzurri convocati. In forza all'Aeronautica militare, Palumbo è stata selezionata dal commissario d'arma, Stefano Cerioni.

La lucana - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Federscherma - sarà in pedana venerdì 17 giugno nella prova individuale e lunedì 20 giugno nella gara a squadre assieme alle compagne Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi (riserva in Italia Erica Cipressa). (ANSA).