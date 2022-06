Ambiente: Latronico, castello Monteserico bene paesaggistico

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - "Sarà presentato venerdì prossimo alla giunta regionale della Basilicata l'esito della procedura per il riconoscimento come bene paesaggistico, quale area di notevole interesse pubblico, del comprensorio territorio del Castello di Monteserico, nel Comune di Genzano di Lucania (Potenza)": lo ha annunciato oggi l'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

Latronico ha incontrato i giornalisti assieme al dirigente generale del dipartimento ambiente, Roberto Tricomi, a Marica Bruno (ufficio di compatibilità ambientale) e ad Anna Abate (ufficio paesaggio).

"Un iter complesso quello che ha portato a porre il vincolo di valorizzazione ambientale nell'area - ha spiegato l'assessore - in una zona composta da più di 16 mila ettari di terreno, quasi l'intera area di Genzano di Lucania. È un lungo processo avviato su iniziativa della sovrintendenza e valutato da una commissione con eminenti rappresentanti di tutti i ministeri e delle realtà scientifiche".

Latronico ha poi parlato della delibera di autorizzazione della cava di Monte Crugname nel territorio del Comune di Melfi (Potenza), zona nella quale sono emersi, successivamente alla chiusura della conferenza dei servizi ed alla delibera di giunta dello scorso 4 maggio, "dei possibili incendi che si sarebbero verificati nel 2015 che avrebbero percorso alcune aree che interferiscono con la Cava. Per dovere di trasparenza - ha sottolineato l'assessore - svolgeremo un ulteriore approfondimento all'esito del quale assumeremo la determinazione con scienza, responsabilità e coscienza. E se emergeranno interessi aggiuntivi - ha concluso Latronico - saranno valutati nell'interesse di tutti, finanche di chi deve fare attività imprenditoriali". (ANSA).