Covid: in una settimana in Basilicata 1.127 somministrazioni

(ANSA) - POTENZA, 21 MAG - Dal 14 al 20 maggio in Basilicata sono state solo 1.127 le somministrazioni di vaccini contro il covid: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata.

In particolare, hanno ricevuto la prima dose 468.220 persone (84,6 per cento), la seconda 441.968 (79,9 per cento) e la terza 356.616 (64,5 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 4.246 persone (0,8 per cento). (ANSA).