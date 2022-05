Incendi a Scanzano Jonico: il 23 maggio iniziativa di Libera

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - "Libera non ha mai abbassato la guardia, non lo ha fatto il 21 marzo, quando proprio a Scanzano Jonico (Matera) abbiamo deciso di svolgere la Giornata dedicata alle Vittime innocenti delle mafie; e non lo farà il 23 maggio, Giornata della Legalità e 30esimo anniversario della strage di Capaci,". Nel comunicato l'associazione contro le mafie ha annunciato il presidio, dalle ore 16.30, nei pressi della Baia delle Scimmie, uno dei due lidi di Scanzano Jonico, distrutti nei giorni scorsi da incendi dolosi appiccati di notte da persone ancora non identificate. (ANSA).