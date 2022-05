Accoglienza migranti, scoperta truffa nel Materano: 3 indagati

(ANSA) - MATERA, 20 MAG - Avrebbero falsificato gli atti sul rientro (mai avvenuto) in un centro di accoglienza in provincia di Matera di tre cittadini extracomunitari: tre persone sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi.

Ai tre indagati - che sono i responsabili del centro di accoglienza - è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con le accuse di truffa continuata e aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. (ANSA).