Ferrovie: in dieci anni in Basilicata Fs investirà 4,9 mld

(ANSA) - POTENZA, 16 MAG - Nei prossimi dieci anni il gruppo Fs investirà in Basilicata 4,92 miliardi di euro: l'annuncio è arrivato stamani, a Roma, durante la presentazione del piano industriale del gruppo.

In una nota, è spiegato che "di questi, 2,1 miliardi di euro sono destinati alla rete ferroviaria lucana per: il potenziamento della linea Battipaglia-Potenza-Taranto, la nuova linea Ferrandina-Matera La Martella e il potenziamento della linea Potenza-Foggia. Per quanto riguarda le strade sono previsti investimenti per 1,95 miliardi di euro per: gli interventi sul sesto lotto della Tito-Brienza, il completamento e adeguamento del raccordo autostradale Sicignano-Potenza che si innesta sulla Basentana, della Matera-Ferrandina-Pisticci e della Salerno-Potenza-Bari".

Per quanto riguarda gli interventi nel "polo passeggeri", "sono 93 i milioni di euro destinati alla flotta regionale e all'acquisto di sei nuovi treni di nuova generazione a cui se ne aggiungeranno di ulteriori, nell'arco di piano, sempre più ecocompatibili e performanti in grado di garantire maggiore comfort, sicurezza e una migliore accessibilità. È inoltre prevista l'attivazione di servizi sulla nuova linea Ferrandina-Matera La Martella. Completano il Piano le risorse destinate al Polo Logistica e al Polo Urbano: per il primo si prevede un potenziamento e lo sviluppo di nuovi collegamenti, che porteranno ad un incremento del fatturato di circa il 50 per cento (2031 rispetto 2022), mentre per il Polo Urbano si stimano circa 100 mila metri quadrati di aree da valorizzare, con i principali progetti che riguarderanno la riqualificazione della stazione di Potenza, per un investimento di nove milioni di euro". (ANSA).