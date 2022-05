Tempa Rossa: Total, accordo con lucana Bgas per vendita gpl

(ANSA) - POTENZA, 11 MAG - "Per la prima volta in Basilicata un operatore del territorio commercializzerà direttamente il gpl (gas di petrolio liquefatto) prodotto nel Centro Olio Tempa Rossa" della Total. Lo ha reso noto la stessa compagnia petrolifera, specificando che "il prodotto, di qualità autotrazione, sarà distribuito ad alcune stazioni di servizio lucane e di regioni limitrofe, consentendo loro un risparmio sui costi logistici ed in particolare sui costi di trasporto verso basi alternative quali Brindisi, Taranto e Napoli".

L'accordo con la Bgas srl di Brienza (Potenza), "impegnata nella vendita di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento, è stato firmato oggi nella sede di Potenza di TotalEnergies EP Italia. Il contratto prevede che all'operatore lucano vengano assicurati indicativamente fino a cinque carichi di gpl ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dal prossimo giugno". (ANSA).