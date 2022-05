Giro: il 13/5 arrivo a Potenza, Peppone testimonial in bici

(ANSA) - POTENZA, 07 MAG - Peppone Calabrese (volto di Rai1) percorre in bici, non senza difficoltà nei tratti in salita, alcune delle strade che saranno attraversate dalla carovana rosa il prossimo 13 maggio, incontra, saluta e parla con i suoi concittadini per raccontare Potenza, la sua storia, le sue peculiarità e le sue tradizioni. Il video - proiettato stamani dal Comitato di tappa nel palazzo della Cultura del capoluogo lucano - presenta la città che ospiterà l'arrivo della settima frazione del Giro, con partenza da Diamante, in Calabria. E ieri, sempre nel capoluogo lucano, i sindaci Mario Guarente (Potenza) ed Ernesto Magorno (Diamante) hanno siglato un gemellaggio tra le due città.

Stamani, alla conferenza stampa, oltre a Peppone, hanno partecipato anche il giornalista Gianni Molinari, gli assessori comunali allo sport e alla viabilità, Gianmarco Blasi e Massimiliano Di Noia, e il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti. (ANSA).