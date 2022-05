Imprese: nuova fase di stabilità politica utile al settore

(ANSA) - POTENZA, 03 MAG - Favorire una nuova fase di stabilità politica per affrontare le principali urgenze imposte da "inedite e concomitanti complessità di questo determinato momento storico", calmierare gli effetti dell'impennata dei costi energetici e prevedere "misure di sostegno alla realizzazione di impianti di produzione di energia verde a fini di autoconsumo": sono alcune delle richieste che il presidente della Basilicata di Confindustria, Francesco Somma, ha presentato all'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella.

L'incontro - è scritto in una nota dell'ufficio stampa dell'organizzazione degli industriali lucani - ha avuto ad oggetto "i principali temi che impattano lo sviluppo del sistema produttivo e la tenuta socio economica del territorio".

I due, inoltre, hanno discusso della necessità di programmare "interventi volti a migliorare competitività e attrattività del territorio, a partire dal rilancio delle aree industriali, garantendo servizi adeguati di gestione e manutenzione degli insediamenti produttivi".

Durante la riunione tra Somma e Galella si è anche discusso "dell'operatività della Zes Jonica" e della "rapida realizzazione degli interventi di infrastrutturazione nelle aree industriali di Tito e Matera" e per "il polo logistico di Ferrandina".

Sulla condizione - definita "delicata" - dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi (Potenza), Galella ha garantito che la Regione solleciterà "la multinazionale a dettagliare il piano industriale e le prospettive di sviluppo, concorrere alla creazione delle condizioni per confermare e rinnovare l'impegno del gruppo sul territorio e prevedere misure di accompagnamento alla riconversione dell'indotto". (ANSA).