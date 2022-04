Turismo: da Matera a Sibari, un viaggio nella storia

(ANSA) - MATERA, 29 APR - Da Matera a Sibari lungo i territori segnati dalla presenza di figure del passato come Italo, un eroe che avrebbe regnato sul popolo italico degli Enotri, Ulisse e Federico II di Svevia, imperatore illuminato.

E' la finalità del progetto "Viaggio nella Storia. Da Matera a Sibari e la Costa dei Tre Miti. Italo, Ulisse e Federico'' presentato oggi nella Città dei Sassi e che vede come capofila il Comune di Trebisacce (Cosenza).

Il programma intende promuovere itinerari e beni culturali e ambientali, contrassegnati dall'accessibilità e fruizione, programmati anche in relazione a Matera Capitale europea della cultura 2019 e ai legami storici e ambientali con la costa jonica metapontina e di Taranto.

Nel corso dell'incontro è stata presentata anche la ''Carta di Trebisacce e Matera'' nata con l'intento di sensibilizzare e promuovere l'accessibilità universale "come approccio metodologico finalizzato a costruire un'esperienza turistica accessibile, condivisa, inclusiva e felice". La Carta rappresenta un documento di indirizzo sul tema dell'accessibilità e identifica una serie di punti in grado di dare vita ad un approccio metodologico che favorisca in modo concreto, efficace e condiviso l'avvio di una programmazione a breve, medio e lungo termine per quanto riguarda l'accessibilità turistica e culturale di grandi e piccole comunità. (ANSA).