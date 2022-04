Canottaggio: Barion, sette qualificazioni su sette a Senise

(ANSA) - BARI, 29 APR - Nuovo exploit del Canottieri Barion con sette qualificazioni su sette: a Senise, nella seconda gara regionale di canottaggio, il circolo barese conquista il massimo risultato ottenendo pure un medagliere di tutto rispetto, con ben 23 fra primi, secondi e terzi posti. Tra le gare vinte più importanti, quelle valevoli come selezioni per i successivi appuntamenti nazionali. E i canottieri del Barion se le sono aggiudicate tutte: hanno passato il turno i singolisti Pasquale Tamborrino fra i Ragazzi, Michelangelo Quaranta fra gli Juniores, Giuseppe Bellomo fra gli under 23, Alessandra Quaranta sia fra le Ragazze che fra le Juniores. Qualificati pure i due equipaggi di doppio, entrambi in gara fra i Ragazzi: Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo, Chiara Tamborrino e Sofia Caliandro. La vittoria per tutti loro vale il pass per il secondo meeting nazionale di Piediluco in programma 7 ed 8 maggio. Da aggiungere, fra i successi di Senise, anche quelli di Francesco Capone e Giancarlo Leonetti nel doppio Junior, di Luigi Dolce e Giuseppe Bellomo nel doppio Senior, e dei singolisti Ilaria Bovio (Senior), Riccardo Traversa, Elena Casamassima e Federica Schirone, gli ultimi tre nel 7.20 Allievi. (ANSA).