Nella villa comunale di Matera un punto di scambio di libri

''Prendi un libro, lascia un libro''. Con questo invito a leggere e a scambiarsi pubblicazioni di diverso genere e per tutte le età, è stato inaugurato oggi a Matera un punto di scambio, un ''bookcrossing'', collocato a uno degli ingressi della villa comunale dell'Unità d'Italia, monitorato da una telecamera.

Il punto, una piccola biblioteca in legno a forma di casa, è la seconda attivata dopo quella nei Sassi presso l'oasi del silenzio. Supporto all'iniziativa, inserita nella rete www.

bookcrossing. com, anche dall'Associazione Nati per Leggere impegnata nella divulgazione della lettura tra i bambini.

