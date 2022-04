Migranti: Prefettura Potenza, 160 mila euro per 'Resta'

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - Il Ministero dell'Interno ha approvato il progetto della Prefettura di Potenza, "R.E.S.T.A.

- Rafforzamento dei Servizi per l'Accoglienza e l'Inclusione", che prevede lo stanziamento di circa 160 mila euro per garantire "un deciso miglioramento della funzionalità dei servizi che si rifletteranno positivamente sulla condizione dei cittadini extracomunitari e per favorirne l'inclusione sociale": lo ha annunciato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro.

"Con il finanziamento ministeriale - ha spiegato il prefetto - è stato riconosciuto il valore di un'iniziativa che mira a saldare ulteriormente la sinergia esistente in questa provincia tra istituzioni e terzo settore". (ANSA).