Covid: in Basilicata 251 nuovi positivi e 86 ricoverati

(ANSA) - POTENZA, 25 APR - Duecentocinquantuno dei 913 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che non riporta altre vittime del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 86 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva: sono stati registrati altri 104 guariti. In isolamento domiciliare si trovano 28.655 persone. (ANSA).