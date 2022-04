Covid: in Basilicata 714 nuovi positivi e altre due vittime

(ANSA) - POTENZA, 16 APR - Sono 714 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 3.322 tamponi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che riporta anche altre due vittime del covid-19.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 93 persone, due delle quali si trovano in terapia intensiva. In un giorno sono guarite 663 persone: in isolamento domiciliare vi sono 26.431 persone.

Ieri sono state effettuate 279 vaccinazioni: coloro che hanno ricevuto la prima dose sono 468.045 (84,6 per cento), mentre sono 441.552 coloro che hanno ricevuto la seconda dose (79,8 per cento), La terza dose è già andata a 354.261 persone (64 per cento). (ANSA).