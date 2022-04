Giro d'Italia: Potenza, al lavoro per arrivo della 7/a tappa

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - Gli aspetti legati alla sicurezza in vista della settima tappa del 105/o Giro d'Italia - in programma il prossimo 13 maggio, da Diamante (Cosenza) a Potenza - sono stati esaminati in una riunione del Comito provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro.

Alla riunione hanno partecipato dirigenti della Regione, delle forze dell'ordine e della protezione civile, dell'Anas e i sindaci dei tanti comuni che saranno toccati dalla carovana, oltre ai rappresentanti della Rcs, che organizza il Giro.

In provincia di Potenza i corridori percorreranno circa 170 chilometri, a partire dalla ore 12.30 e fino, al massimo, alle 17.30 circa. La Regione Basilicata - secondo quanto reso noto dalla prefettura di Potenza - ha reso noto che "entro il 15 aprile sarà rilasciato il nulla osta al transito della corsa sui tratti previsti". (ANSA).