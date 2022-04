Covid: in Basilicata 609 nuovi positivi e altre 4 vittime

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - Altri quattro morti e 609 nuovi positivi: sono due dei dati principali del bollettino della task force regionale sull'andamento della pandemia in Basilicata.

Ieri sono stai esaminati 2.846 tamponi e sono 93 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera, due delle quali curate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 26.349 persone mentre sono 675 quelle guarite.

Ieri sono state effettuate 262 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 468.002 (84,6 per cento); quelli che hanno avuto anche la seconda sono 441.425 (79,8 per cento), mentre sono 353.741 coloro che hanno ricevuto anche la terza dose (63,9 per cento). (ANSA).