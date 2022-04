Basilicata: Bardi incontra l'ambasciatore tedesco in Italia

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - "L'importanza del Sud Italia nei rapporti con la Germania" è stata alla base della visita in Basilicata dell'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, che ha incontrato a Potenza il presidente della Regione, Vito Bardi.

"Questo mio viaggio mira a rafforzare i legami con la Basilicata e la Puglia - ha detto l'ambasciatore - due regioni di grande valore culturale ed economico e a creare i presupposti per nuove cooperazioni a fronte delle sfide, in primis digitali ed ambientale, che ci attendono". Il viaggio "si inserisce nel programma dell'ambasciata tedesca volto a creare rapporti strutturali con le regioni del Mezzogiorno perseguendo l'obiettivo di avviare progetti concreti e di potenziare i legami tra le società civili in Germania e nel sud Italia".

"Un incontro stimolante che vedrà la regione - ha detto Bardi, in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta regionale - protagonista di una serie di interessanti interlocuzioni e di proficue collaborazioni volte allo sviluppo del nostro territorio". (ANSA).