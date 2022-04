Beni Culturali: intesa arcidiocesi Matera ed enti locali

(ANSA) - MATERA, 12 APR - L'arcidiocesi di Matera-Irsina, il Comune e la Provincia di Matera e il Parco culturale ed ecclesiale ''Terre di Luce'' hanno firmato oggi un protocollo di intesa per favorire azioni di sviluppo e di tutela, fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale legato ai temi della spiritualità, della pietà e della tradizione popolare.

L'intesa, di durata quinquennale, ha individuato possibili ambiti di collaborazione per iniziative progettuali culturali, connesse alla costituzione del "Museo Interdiocesano diffuso della Pietà e delle Tradizioni popolari e culturali" della Provincia di Matera; il supporto e sostegno allo sviluppo di iniziative di collaborazione tra soggetti imprenditoriali, culturali, artistici, associativi della provincia e di diretta emanazione dell'arcidiocesi; la diffusione, nelle comunità, della conoscenza del valore storico, urbanistico, architettonico, dei comuni della Provincia, anche attraverso i mezzi della narrazione digitale; lo scambio di esperienze e di buone prassi nella gestione del patrimonio culturale e dei servizi urbani; la messa in rete dei luoghi della cultura, tra cui le Chiese Madri, le Chiese Comunali e le cappelle rurali e la rete dei contenitori culturali, anche in ottica di incentivazione dell'offerta culturale . Altri aspetti sono legati all'approfondimento culturale e convegnistico del tema della spiritualità, dei luoghi del silenzio, analizzando la filmografia che vede la provincia di Matera set cinematografico e approfondendo modalità di promozione delle location anche in ottica culturale. (ANSA).