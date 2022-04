Nel libro di Paolo Verri 9 città e l'eredità di Matera 2019

(ANSA) - MATERA, 07 APR - Completare le attività culturali lasciate in eredità per il 2020 ma bloccate dalla pandemia: è questo uno degli argomenti trattati nel libro ''Il paradosso urbano. Nove città in cerca di futuro'' (Egeaeditore), scritto da Paolo Verri, che è stato alla guida dell'esperienza di Matera Capitale europea della Cultura 2019.

Nel volume - presentato in serata dall'autore in un incontro nella Città dei Sassi con il giornalista Serafino Paternoster - sono narrate le storie di nove città, diverse tra loro (Barcellona, Torino, Pittsburgh, Lione, Milano, Istanbul, Tokyo, Wrocław, Matera) lungo un ''viaggio alla ricerca dell'equilibrio tra crescita e senso di comunità, innovazione e identità culturale, radici e slancio verso il domani, che tocca da vicino comuni italiani e megalopoli internazionali''. (ANSA).